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Байден поддержал предложенный Сенатом США законопроект о выделении допфинансирования

Байден поддержал предложенный Сенатом США законопроект о выделении допфинансирования Президент США Джо Байден поддержал предложенный Сенатом Конгресса США законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, в котором объединяются средства на ужесточение пограничного контроля, поддерж
Другие страны
5 февраля 2024 г. 04:43
Байден поддержал предложенный Сенатом США законопроект о выделении допфинансирования

Президент США Джо Байден поддержал предложенный Сенатом Конгресса США законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, в котором объединяются средства на ужесточение пограничного контроля, поддержку Украины и Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Теперь мы достигли двухпартийного соглашения по национальной безопасности, которое включает самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия. Я решительно поддерживаю это соглашение", - заявил Байден.

Президент США также призвал законодателей поскорее одобрить инициативу. "Я призываю Конгресс объединиться и без промедлений принять это двухпартийное соглашение. Пусть оно попадет ко мне на стол, чтобы я мог немедленно его подписать", - отметил он.

Отметим, что общая сумма дополнительных ассигнований составила более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

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