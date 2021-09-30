Байден отказался встретиться с лидером Палестины на Генассамблее ООН

Белый дом отклонил запрос президента Палестины Махмуда Аббаса о проведении встречи с американским лидером Джо Байденом на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН на прошлой неделе.

Белый дом отклонил запрос президента Палестины Махмуда Аббаса о проведении встречи с американским лидером Джо Байденом на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду информационный портал Axios.

Несколько недель назад Аббас обсуждал со своими помощниками, стоит ли ему лично отправиться в ООН. В связи с этим было решено выяснить, будет ли возможность также встретиться с Байденом на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке или же вскоре после этого в Вашингтоне.

В Белом доме, однако, по данным источников, ответили, что Байден не будет проводить никаких двусторонних встреч в Нью-Йорке, а встреча в Вашингтоне также не вписывается в его график. Аббас в результате отказался от идеи поездки и вместо этого записал видеообращение. Байден в итоге поехал в Нью-Йорк и все же провел там три двусторонние встречи.

Axios считает, что поведение Белого дома в этом случае свидетельствует о том, что вопрос палестино-израильского урегулирования не является приоритетным для администрации Байдена, а сам отказ во встрече портал назвал "необычным".