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Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии по причине продолжающего шторма.
Другие страны
9 января 2023 г. 16:37
Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии по причине продолжающего шторма.

Как передает Report, об этом говорится на сайте американской администрации.

В Белом доме сообщили, что Байден также распорядился "о федеральных мерах поддержки в дополнение к мерам штата, племен и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января и продолжаются по сей день".

Отмечается, что президент предоставил Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий и предоставить помощь для спасения жизней людей и защиты их собственности.

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Версия на английском языке Biden declares state of emergency in California due to storm

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