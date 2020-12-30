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Байден назвал двух кандидатов в заместители министра обороны США

Байден назвал двух кандидатов в заместители министра обороны США Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул двух кандидатов на должности заместителей министра обороны страны.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 23:35
Байден назвал двух кандидатов в заместители министра обороны США
Джозеф Байден

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул двух кандидатов на должности заместителей министра обороны страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте переходной команды демократа.

Байден предложил назначить первым заместителем главы Пентагона Кэтлин Хикс. Она, как отмечается в документе, была советником демократа и является вице-президентом вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. В настоящее время Хикс возглавляет сформированную демократом группу экспертов по оценке деятельности Минобороны США.

Переходная команда демократа отмечает, что у Хикс большой опыт работы в сфере "национальной безопасности и внешней политики". Она работала в Пентагоне более 10 лет. В настоящее время первым заместителем министра обороны США является Дэвид Норкуист.

Избранный президент также выдвинул на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, который ранее был советником демократа по вопросам безопасности. Кол является сотрудником ряда исследовательских центров. Он был заместителем помощника американского министра обороны и курировал, в частности, вопросы, касающиеся вывода американских войск из Ирака, ядерной программы Ирана, а также сотрудничества США с Израилем в военной сфере. В настоящее время обязанности замглавы Пентагона по политическим делам временно исполняет Энтони Тата.

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