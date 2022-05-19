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Байден: Мы решительно поддерживаем заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Байден: Мы решительно поддерживаем заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО Соединенные Штаты решительно поддерживают заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Другие страны
19 мая 2022 г. 19:35
Байден: Мы решительно поддерживаем заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Соединенные Штаты решительно поддерживают заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Сегодня я с гордостью приветствую и выражаю решительную поддержку со стороны Соединенных Штатов заявкам двух замечательных демократий <...> на вступление в самый сильный и мощный оборонительный альянс в мировой истории", - сказал он.

Американский лидер назвал две страны "близкими, очень боеспособными партнерами". По его словам, "у Швеции и Финляндии прочные демократические институты, сильные вооруженные силы".

Байден считает, что НАТО сохраняет актуальность в наши дни и будет сохранять ее в будущем.

"В последние годы стали возникать сомнения в том, по-прежнему ли актуальна НАТО, эффективна ли она, нужна ли она в мире XXI века. На сегодняшний день [такого] вопроса нет. НАТО актуальна. Она эффективна и необходима сейчас, как никогда", - утверждал американский лидер.

17.28

Президент США Джо Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, местные телеканалы показали, как Байден встречает обоих гостей у Белого дома. Далее они проведут трехстороннюю встречу, к которой подключится вице-президент США Камала Харрис, и выступят с краткими заявлениями перед прессой. Позднее в четверг Байден отправится с визитом в Южную Корею и Японию.

Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции в Украине.

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