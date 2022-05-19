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Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции

Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции Президент США Джо Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО.
Другие страны
19 мая 2022 г. 17:28
Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, местные телеканалы показали, как Байден встречает обоих гостей у Белого дома. Далее они проведут трехстороннюю встречу, к которой подключится вице-президент США Камала Харрис, и выступят с краткими заявлениями перед прессой. Позднее в четверг Байден отправится с визитом в Южную Корею и Японию.

Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции в Украине.

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