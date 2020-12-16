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Байден может выдвинуть республиканца на пост министра торговли

Байден может выдвинуть республиканца на пост министра торговли Байден может выбрать бывшего главного исполнительного директора компании Hewlett-Packard республиканку Маргарет Уитмен
Другие страны
16 декабря 2020 г. 10:56
Байден может выдвинуть республиканца на пост министра торговли

Избранный президент США Джо Байден рассматривает кандидатуры некоторых известных представителей Республиканской партии на должность министра торговли. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Как сообщается, тем самым Байден хочет дать понять американцам, поддерживающим республиканцев, что он понимает их проблемы и планирует их решить.

По мнению портала, Байден может выбрать бывшего главного исполнительного директора компании Hewlett-Packard республиканку Маргарет Уитмен, которая выступала против действующего президента США Дональда Трампа и поддержала кандидата в президенты от Демократической партии.

Однако, как отмечает источники, "еще очень вероятно, что избранный президент остановится на полностью демократическом кабинете". Так, на пост министра торговли Байден может назначить "по большей части аполитичную" экс-гендиректора компании Xerox Урсулу Бернс, "в качестве нейтрального способа установить связь с бизнес-сообществом".

Голосование выборщиков от штатов подтвердило 13 декабря победу демократа Джо Байдена на выборах президента США.

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