Байден: Китай хочет превратиться в самую могущественную военную силу в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится превратить свою страну в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден.

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится превратить свою страну в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент США Джозеф Байден.

"Си Цзиньпин совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х годов", - заявил американский лидер, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США.