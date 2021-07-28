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Байден: Китай хочет превратиться в самую могущественную военную силу в мире

Байден: Китай хочет превратиться в самую могущественную военную силу в мире Председатель КНР Си Цзиньпин стремится превратить свою страну в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден.
Другие страны
28 июля 2021 г. 05:58
Байден: Китай хочет превратиться в самую могущественную военную силу в мире
Си Цзиньпин и Джозеф Байден

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится превратить свою страну в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент США Джозеф Байден.

"Си Цзиньпин совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х годов", - заявил американский лидер, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: Çin hərbi sahədə dünya hökmranlığına can atır

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