Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19

Президент США Джо Байден разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином около 90 минут, тема коронавируса затрагивалась, выяснение причин его происхождения остается приоритетом Белого дома, заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки.

Президент США Джозеф Байден разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином около 90 минут, тема коронавируса затрагивалась, выяснение причин его происхождения остается приоритетом Белого дома.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки.

"Разговор продолжался около 90 минут", - заявила она на брифинге.

Псаки сообщила, что Байден и Си Цзиньпином провели ранее много времени вместе, поэтому разговор был привычным, но откровенным. "Байден не избегал областей, где есть несогласие, но тональность не была поучительной или снисходительной, она была уважительной", - сказала Псаки.

Она не стала сообщать о том, обсуждались ли возможные предстоящие контакты, добавив, что целью разговора было поддержание открытыми линий коммуникации. По словам Псаки, Байден обсуждал важность наличия возможностей для частных разговоров между двумя лидерами.

Вопрос коронавируса обсуждался в ходе разговора, в том числе в контексте его происхождения. "Понимание этого является одной из основных забот этой администрации", - подчеркнула Псаки.

Она не ответила прямо, предъявлял ли Байден претензии Си Цзиньпину относительно нежелания Китая участвовать во второй фазе расследования ВОЗ, подчеркнув, что это решение КНР публично оценивалось Байденом.