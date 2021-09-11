О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19

Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19 Президент США Джо Байден разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином около 90 минут, тема коронавируса затрагивалась, выяснение причин его происхождения остается приоритетом Белого дома, заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 03:47
Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19
Джозеф Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джозеф Байден разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином около 90 минут, тема коронавируса затрагивалась, выяснение причин его происхождения остается приоритетом Белого дома.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки.

"Разговор продолжался около 90 минут", - заявила она на брифинге.

Псаки сообщила, что Байден и Си Цзиньпином провели ранее много времени вместе, поэтому разговор был привычным, но откровенным. "Байден не избегал областей, где есть несогласие, но тональность не была поучительной или снисходительной, она была уважительной", - сказала Псаки.

Она не стала сообщать о том, обсуждались ли возможные предстоящие контакты, добавив, что целью разговора было поддержание открытыми линий коммуникации. По словам Псаки, Байден обсуждал важность наличия возможностей для частных разговоров между двумя лидерами.

Вопрос коронавируса обсуждался в ходе разговора, в том числе в контексте его происхождения. "Понимание этого является одной из основных забот этой администрации", - подчеркнула Псаки.

Она не ответила прямо, предъявлял ли Байден претензии Си Цзиньпину относительно нежелания Китая участвовать во второй фазе расследования ВОЗ, подчеркнув, что это решение КНР публично оценивалось Байденом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Çin rəhbərləri koronavirusun yaranma səbəblərini müzakirə edib

Самое читаемое

В Казахстане опасаются дефицита зерна
В Казахстане опасаются дефицита зерна
7 сентября 2021 г. 12:55
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
7 сентября 2021 г. 14:18
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
6 сентября 2021 г. 14:11
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
7 сентября 2021 г. 13:48
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
9 сентября 2021 г. 19:51
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
7 сентября 2021 г. 18:25
Репортаж из первого международного аэропорта Карабаха
ФотоРепортаж из первого международного аэропорта Карабаха
5 сентября 2021 г. 16:22
Самолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха
ФотоСамолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха
5 сентября 2021 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi