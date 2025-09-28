Азербайджанская община приняла участие в марафоне Route du Vin в Люксембурге

Представители азербайджанской общины приняли участие в традиционном марафоне Route du Vin ("Винный путь") в Люксембурге.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, в забеге участвовали 27 человек, включая шестерых детей. Организатором выступила Ассоциация дружбы Люксембург–Азербайджан (LuxAz) при поддержке посольства.

Ежегодно не менее 2,5 тысячи участников преодолевают полумарафонскую дистанцию в 21,098 км, проходящую через живописные виноградники долины Мозель.

Участие азербайджанской общины в подобных мероприятиях способствует продвижению положительного имиджа страны и укреплению связей с представителями других народов.