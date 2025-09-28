Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Азербайджанская община приняла участие в марафоне Route du Vin в Люксембурге

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 19:04
    Азербайджанская община приняла участие в марафоне Route du Vin в Люксембурге

    Представители азербайджанской общины приняли участие в традиционном марафоне Route du Vin ("Винный путь") в Люксембурге.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, в забеге участвовали 27 человек, включая шестерых детей. Организатором выступила Ассоциация дружбы Люксембург–Азербайджан (LuxAz) при поддержке посольства.

    Ежегодно не менее 2,5 тысячи участников преодолевают полумарафонскую дистанцию в 21,098 км, проходящую через живописные виноградники долины Мозель.

    Участие азербайджанской общины в подобных мероприятиях способствует продвижению положительного имиджа страны и укреплению связей с представителями других народов.

