Азербайджанская община приняла участие в марафоне Route du Vin в Люксембурге
- 28 сентября, 2025
- 19:04
Представители азербайджанской общины приняли участие в традиционном марафоне Route du Vin ("Винный путь") в Люксембурге.
Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, в забеге участвовали 27 человек, включая шестерых детей. Организатором выступила Ассоциация дружбы Люксембург–Азербайджан (LuxAz) при поддержке посольства.
Ежегодно не менее 2,5 тысячи участников преодолевают полумарафонскую дистанцию в 21,098 км, проходящую через живописные виноградники долины Мозель.
Участие азербайджанской общины в подобных мероприятиях способствует продвижению положительного имиджа страны и укреплению связей с представителями других народов.
