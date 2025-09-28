İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Azərbaycan icması Lüksemburqda "Route du Vin" marafonunda iştirak edib

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 19:21
    Azərbaycan icması Lüksemburqda Route du Vin marafonunda iştirak edib

    Azərbaycan icmasının nümayəndələri Lüksemburqda keçirilən ənənəvi "Route du Vin" ("Şərab yolu") marafonunda iştirak ediblər.

    "Report"un Avropa bürosu Azərbaycanın Belçika və Lüksemburqdakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, yarışa 27 nəfər, o cümlədən 6 uşaq qatılıb.

    1962-ci ildən bəri hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən tədbirin təşkilatçısı Lüksemburq–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyası (LuxAz) olub, marafon isə səfirliyin dəstəyi ilə gerçəkləşib.

    Hər il azı 2,5 min iştirakçı 21,098 km uzunluğunda yarımarafon məsafəsini qət edir. Marşrut Mözəl vadisinin füsunkar üzüm bağlarından keçir.

    Azərbaycan icmasının bu kimi tədbirlərdə iştirakı ölkəmizin müsbət imicinin tanıdılmasına və digər xalqların nümayəndələri ilə əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edir.

    Lüksemburq marafon Lüksemburq–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyası
    Foto
    Азербайджанская община приняла участие в марафоне Route du Vin в Люксембурге

    Son xəbərlər

    20:03

    Britaniya və Ukrayna "Dron divarı"nın tikintisində PUA-lardan istifadə edəcək

    Digər ölkələr
    19:54
    Foto

    Azərbaycan atıcısı Avropa Kubokunda qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    19:49
    Video

    Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:47
    Foto

    Gəncə şəhər stadionunda III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib – YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:32

    KİV: Tramp elektronika üçün çiplərə bağlı çevik rüsumlar təklif edib

    Digər ölkələr
    19:21
    Foto

    Azərbaycan icması Lüksemburqda "Route du Vin" marafonunda iştirak edib

    Digər ölkələr
    19:19

    Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    18:56

    Aİ İranın nüvə proqramı ilə bağlı sanksiyaların dərhal bərpa ediləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:39

    Tramp Yaxın Şərqdə yeni razılaşmaların mümkün olduğunu hesab edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti