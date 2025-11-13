Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азада Гусейнова: Открытие центра исламской цивилизации - грандиозное событие

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 14:55
    Азада Гусейнова: Открытие центра исламской цивилизации - грандиозное событие

    Открытие центра исламской цивилизации является грандиозным событием.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявила директор музейного центра "Ичеришехер" Азада Гусейнова на пленарном заседании международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

    По ее словам, центр может составить достойную конкуренцию недавно открывшемуся Большому египетскому музею в Гизе.

    Она также отметила, что народы стран Центральной Азии и Азербайджана связывает общая история и культура.

    Говоря о музейном сотрудничестве, она отметила , что в Азербайджане с большим интересом наблюдают за процессом дигитализации и сохранения культурного наследия Узбекистана.

    "Рада что в рамках данного проекта узбекские специалисты в Азербайджане выявили многие артефакты, являющиеся частью их наследия", - отметила Гусейнова.

    Она подчеркнула важность совместного изучения общей истории.

    Директор историко-краеведческого музея Лебапского велаята Туркменистана Гульбахор Янгибаева отметила, что Туркменистан и Узбекистан связывают общность истории и культурно-региональные особенности.

    "В Узбекистане хранится много туркменских культурных артефактов, и мы бы хотели создать каталог общего наследия, это бы сблизило наши народы еще сильнее", - подчеркнула она.

    Представитель национального исторического музея Кыргызстана Айбек Молдокматов заявил, что открытие центра исламской цивилизации может способствовать укреплению связей двух стран, в связи с общей историей региона.

