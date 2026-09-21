Axios: Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах Киева и Москвы

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил порталу Axios, что Киев и Москва при посредничестве Вашингтона добились значительного прогресса в переговорах.

Как передает Report, корреспондент издания Барак Равид побеседовал с украинским чиновником на фоне анонсированной ранее президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Умеров указал, что встреча вероятно состоится во вторник, 22 сентября. Лидеры двух стран договорились встретиться в ходе последнего телефонного разговора. По данным источника Axios, знакомого с содержанием беседы, Трамп "неоднократно просил" Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ.

"Во время разговора слово "дизель" упоминалось много раз", - сообщил источник.

Умеров, в свою очередь, отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф проделал отличную работу, стороны не тратят время зря и сосредоточены на поиске решений.

"В переговорах достигнут значительный прогресс. В частности, число разногласий сократилось с десятков до одного-двух ключевых вопросов, которые остаются предметом переговоров", - сказал он.

Встреча, как пишет Axios, состоится через несколько дней после того, как Трамп подписал закон о санкциях против России и одобрил крупнейшую сделку по поставкам оружия между США и Украиной с момента вступления в должность - два шага, к которым Украина стремилась в течение нескольких месяцев.