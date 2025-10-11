Axios: Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность поставок Tomahawk

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По их данным, Трамп и Зеленский "обсуждали возможность получения Украиной ракет Tomahawk большой дальности". В публикации не уточняется, было ли принято американской стороной какое-либо "окончательное решение" относительно этого. Разговор продолжался около 30 минут, отметил источник портала.

Зеленский ранее сообщал, что обсуждал с Трампом усиление украинской противовоздушной обороны. Он добавил, что "проинформировал президента Трампа об ударах по энергетике".