    Axios: Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность поставок Tomahawk

    • 11 октября, 2025
    • 19:03
    Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

    По их данным, Трамп и Зеленский "обсуждали возможность получения Украиной ракет Tomahawk большой дальности". В публикации не уточняется, было ли принято американской стороной какое-либо "окончательное решение" относительно этого. Разговор продолжался около 30 минут, отметил источник портала.

    Зеленский ранее сообщал, что обсуждал с Трампом усиление украинской противовоздушной обороны. Он добавил, что "проинформировал президента Трампа об ударах по энергетике".

