"Axios": Tramp və Zelenski "Tomaqavk" raketlərinin tədarükünü müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 19:08
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ukrayna lideri Volodimir Zelenski telefon danışığında "Tomaqavk" qanadlı raketlərinin Kiyevə ötürülməsi imkanını müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" məlumat yayıb.
Mənbələrinin bildirdiyinə görə, Tramp və Zelenski şənbə günü əvvəllər Ukraynanın uzaqmənzilli "Tomaqavk" raketləri alması ehtimalını müzakirə ediblər.
Nəşr Amerika tərəfinin bununla bağlı hər hansı yekun qərar verib-vermədiyi barədə yazmayıb.
Mənbə qeyd edib ki, söhbət təxminən 30 dəqiqə davam edib.
Son xəbərlər
19:54
Video
Sumqayıtda yaşayış binasındakı yanğın söndürülüb, üç nəfər xilas edilib - YENİLƏNİB-2Hadisə
19:43
Rusiyada qayıqla gəmi toqquşub, üç nəfər ölübRegion
19:40
Meksikada daşqınlar 31 nəfərin həyatına son qoyubDigər ölkələr
19:15
Foto
Video
Yaşar Gülər Kərim Vəliyevlə birlikdə "Atəş sərbəst-2025" təlimini izləyib - YENİLƏNİBHərbi
19:08
"Axios": Tramp və Zelenski "Tomaqavk" raketlərinin tədarükünü müzakirə ediblərDigər ölkələr
18:51
Türkiyənin milli müdafiə naziri terrorçulara xəbərdarlıq edibRegion
18:34
Parisdə Makronun istefası və Fransanın Aİ-dən çıxması tələbi ilə nümayiş keçirilibDigər ölkələr
18:23
ABŞ-də baş verən atışmada 4 nəfər ölübDigər ölkələr
18:15