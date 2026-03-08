Axios: США могут задействовать спецназ для захвата запасов обогащенного урана Тегерана

США и Израиль рассматривают возможность отправки подразделений специального назначения на территорию Ирана для захвата запасов обогащенного урана.

Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на данные источников, знакомых с ходом обсуждений.

Операция, указали собеседники издания, может быть проведена на поздних этапах военной кампании и станет ключевым шагом в реализации цели Вашингтона по недопущению появления у Тегерана ядерного оружия.

Пока неясно, будет ли эта операция американской, израильской или совместной. Скорее всего, она состоится только после того, как обе страны будут уверены, что вооруженные силы Ирана больше не смогут представлять серьезной угрозы для задействованных подразделений.

Главной целью, отмечает Axios, станут 450 кг урана, обогащенного до 60% – этот объем является критическим, поскольку его можно доработать до оружейного уровня (90%) всего за несколько недель. По оценкам экспертов, этого количества достаточно для создания 11 ядерных боезарядов. В настоящее время основная часть запасов, по данным разведки, находится в подземных тоннелях ядерного объекта в Исфахане, остальные – на объектах в Фордо и Натанце.

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждаются два сценария: полный вывоз обогащенного урана за пределы Ирана или его разбавление на месте силами привлеченных экспертов-ядерщиков, возможно, из МАГАТЭ. При этом сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, не исключил проведения наземной операции, но подчеркнул, что она возможна лишь "при очень веских основаниях" и в данный момент не рассматривается. В Белом доме официально заявляют, что президент "оставляет открытыми все варианты".

"Если мы когда-нибудь пойдем на это, [иранцы] будут настолько уничтожены, что не смогут сопротивляться на земле", – сказал Трамп.

Одновременно с ядерным досье обсуждается и захват стратегического нефтяного терминала на острове Харк, через который проходит до 90% иранского экспорта сырой нефти. Однако источники уточняют, что речь не идет о масштабном вторжении по образцу иракской кампании: планируются исключительно точечные рейды небольших групп спецназа для выполнения конкретных задач.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на источники в американской разведке, что Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане, через узкий тоннель.