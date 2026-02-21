Axios: США изучают возможность устранения верховного лидера Ирана и его сына

США рассматривают возможность физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По его данным, американская администрация "готова рассмотреть предложение, согласно которому Иран получил бы возможность "символического" обогащения урана в случае, если это не оставит ему возможности получения бомбы". Таким образом, появляются скромные шансы на достижение сделки между Вашингтоном и Тегераном, отмечает Axios.

"В то же время [президенту США Дональду] Трампу были предложены военные варианты, включающие прямое покушение на верховного лидера", - отмечает портал, по данным которого подобный вариант предусматривал бы также "устранение <...> сына [Хаменеи], считающегося его возможным преемником".

Источники портала подчеркивают, что окончательное решение относительно дальнейших действий США в отношении Ирана пока не принято.