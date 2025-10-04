Axios: Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру, а еврейское государство должно прекратить бомбардировки сектора Газа.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Как отметил израильский чиновник, Нетаньяху был удивлен ответом президента Трампа", - написал репортер. По словам его источника, Нетаньяху посчитал, что ответ со стороны ХАМАС фактически является "отказом от плана Трампа".

Журналист уточнил, что премьер-министр Израиля изложил эту позицию на консультациях с американской стороной, которые состоялись до того, как заявление Трампа было опубликовано. По словам источника, Нетаньяху в ходе этих консультаций подчеркнул "необходимость согласования с США их ответных мер".

Ранее Трамп написал в Truth Social, что движением ХАМАС, по его мнению, "готово к прочному миру". Как добавил американский лидер, "Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывезти заложников".