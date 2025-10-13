Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 02:25
    Axios: Главы Госдепа, Пентагона и ЦРУ поедут с Трампом на Ближний Восток

    Госсекретарь США Марко Рубио, главы Пентагона и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Пит Хегсет и Джон Рэтклифф, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн будут сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке на Ближний Восток.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети Х.

    "Как заявил американский чиновник, государственный секретарь Рубио, министр войны Хегсет, директор ЦРУ Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн присоединятся к президенту Трампу на борту номер один в поездке в регион", - написал он.

