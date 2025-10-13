Axios: Главы Госдепа, Пентагона и ЦРУ поедут с Трампом на Ближний Восток

Госсекретарь США Марко Рубио, главы Пентагона и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Пит Хегсет и Джон Рэтклифф, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн будут сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке на Ближний Восток.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети Х.

"Как заявил американский чиновник, государственный секретарь Рубио, министр войны Хегсет, директор ЦРУ Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн присоединятся к президенту Трампу на борту номер один в поездке в регион", - написал он.