Axios: Главы Госдепа, Пентагона и ЦРУ поедут с Трампом на Ближний Восток
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 02:25
Госсекретарь США Марко Рубио, главы Пентагона и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Пит Хегсет и Джон Рэтклифф, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн будут сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке на Ближний Восток.
Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети Х.
"Как заявил американский чиновник, государственный секретарь Рубио, министр войны Хегсет, директор ЦРУ Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн присоединятся к президенту Трампу на борту номер один в поездке в регион", - написал он.
