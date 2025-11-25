Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ермак: Украина не откажется от вступления в НАТО

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 22:59
    Ермак: Украина не откажется от вступления в НАТО

    Украина не откажется от своего "конституционного обязательства" о вступлении в НАТО.

    Как передает Report, об этом в интервью американскому порталу Axios заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

    "Украина не откажется от своего конституционного обязательства двигаться в сторону НАТО в будущем, но сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО", - заявил он.

    Первоначальный план США предполагал, что Киев исключит членство в альянсе и присутствие войск НАТО на своей территории в обмен на гарантии безопасности.

    Кроме того, Ермак отметил, что мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине, состоявший из 28 пунктов, был "неприемлемым, но он уже в прошлом".

    Напомним, что после переговоров Киева и ЕС с США в Женеве американское предложение сократилось до 19 положений.

    Андрей Ермак Украина НАТО российско-украинская война
    Yermak: Ukrayna NATO-ya üzvlükdən imtina etməyəcək

