Ермак: Украина не откажется от вступления в НАТО
- 25 ноября, 2025
- 22:59
Украина не откажется от своего "конституционного обязательства" о вступлении в НАТО.
Как передает Report, об этом в интервью американскому порталу Axios заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
"Украина не откажется от своего конституционного обязательства двигаться в сторону НАТО в будущем, но сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО", - заявил он.
Первоначальный план США предполагал, что Киев исключит членство в альянсе и присутствие войск НАТО на своей территории в обмен на гарантии безопасности.
Кроме того, Ермак отметил, что мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине, состоявший из 28 пунктов, был "неприемлемым, но он уже в прошлом".
Напомним, что после переговоров Киева и ЕС с США в Женеве американское предложение сократилось до 19 положений.