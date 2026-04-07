Axios: Демократ Ансари намерена инициировать импичмент главе Пентагона Хегсету

Член Палаты представителей США от Демократической партии Яссамин Ансари заявила о намерении внести на рассмотрение статью об импичменте министру обороны США Пит Хегсет.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

По информации источника, инициатива может быть связана с участием Хегсета в руководстве военными операциями США в Иране. Как отмечает портал со ссылкой на опросы общественного мнения, он является одним из наименее популярных членов американского правительства, а растущие издержки конфликта на Ближнем Востоке негативно сказываются на его имидже.

Уточняется, что глава Пентагона может стать следующей "целью демократов" после отставки генерального прокурора США Пэм Бонди и министра внутренних дел Кристи Ноэм.

Ансари, чьи слова приводит Axios, заявила, что основанием для инициативы также являются "неоднократное нарушение им присяги и его долга перед конституцией".