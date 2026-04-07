Axios: Демократ Ансари намерена инициировать импичмент главе Пентагона Хегсету

    • 07 апреля, 2026
    Член Палаты представителей США от Демократической партии Яссамин Ансари заявила о намерении внести на рассмотрение статью об импичменте министру обороны США Пит Хегсет.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

    По информации источника, инициатива может быть связана с участием Хегсета в руководстве военными операциями США в Иране. Как отмечает портал со ссылкой на опросы общественного мнения, он является одним из наименее популярных членов американского правительства, а растущие издержки конфликта на Ближнем Востоке негативно сказываются на его имидже.

    Уточняется, что глава Пентагона может стать следующей "целью демократов" после отставки генерального прокурора США Пэм Бонди и министра внутренних дел Кристи Ноэм.

    Ансари, чьи слова приводит Axios, заявила, что основанием для инициативы также являются "неоднократное нарушение им присяги и его долга перед конституцией".

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3

    ВОЗ приостановила эвакуацию пациентов из Газы после гибели сотрудника

    В Иране призвали молодежь выйти на акции протеста у электростанций страны

    Politico: Вэнс может подключиться к переговорам США с Ираном

    Лагерь Эль-Холь в Сирии объявлен запретной военной зоной

    FT: Британия проведет встречу военных из 40 стран по безопасности в Ормузском проливе

    В Саудовской Аравии обломки ракет повредили энергетические объекты

    В Чехии цены на дизель достигли максимума за четыре года

