​Автобус с 23 пассажирами упал в водохранилище в Японии, есть жертвы

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Автобус с 23 пассажирами упал в водохранилище в японской префектуре Осака, пять человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщает издание Japan Times со ссылкой на медиков и полицию.

Инцидент произошел неподалеку от города Каватинагано. Автобус, который развозил после пикника сотрудников местной строительной компании, упал в воду с 10-метровой высоты, заявили представители полиции.

Несколько человек смогли быстро выбраться из автобуса, одному из них даже удалось самостоятельно доплыть до берега. Всех пассажиров доставили в больницу, один из пострадавших находится в критическом состоянии.