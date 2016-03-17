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    Автобус перевернулся на юге Иордании: погибли 14 паломников

    Группа направлялась в Саудовскую Аравию для совершения умры

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 14 палестинских паломников погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Иордании. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, их автобус перевернулся.

    Еще 36 человек пострадали.

    Как сообщили власти, водитель автобуса потерял управление автомобилем около границы с Саудовской Аравией примерно в 320 км к югу от Аммана.

    Группа направлялась в Саудовскую Аравию для совершения умры - малого паломничества в Мекку.

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