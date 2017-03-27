Австрия впервые лишила гражданства осужденного за связи с ИГ

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Австрийские власти лишили гражданства осужденного за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) выходца из Турции - это первый подобный прецедент в Австрии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В августе 2014 года житель Вены Юнус Ф. покинул Австрию и вместе с несколькими выходцами из Чечни был задержан на сирийской границе при попытке присоединиться к террористам ИГ. В июне 2015 года за членство в террористическом объединении его приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в силу в декабре 2015 года. Однако чтобы лишить осужденного гражданства, необходимо было доказать, что у него останется гражданство другой страны, в данном случае - турецкое.

Министерство внутренних дел Австрии распорядилось провести расследование и урегулировать вопрос гражданства Юнуса Ф. В середине марта было принято решение о лишении осужденного австрийского гражданства.

Местные СМИ отмечают, что теперь его, вероятно, ждет депортация.