Австрия, Польша и Чехия ввели контроль на границе со Словакией

Австрия, Польша и Чехия приняли решение ввести контроль на границе со Словакией в целях пресечения нелегальной миграции.

Австрия, Польша и Чехия приняли решение ввести контроль на границе со Словакией в целях пресечения нелегальной миграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мера вступила в силу в полночь по местному времени (02:00 - бакинское время).

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что власти страны решили возобновить временный контроль на границе со Словакией. Он подчеркнул, что мера, согласно действующим процедурам, вводится сначала на 10 дней, но есть большая вероятность, что она будет продлена. Министр обосновал решение наплывом нелегальных мигрантов на так называемом балканском направлении. Польские военные будут помогать пограничникам осуществлять проверки. Пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская пояснила, что границу можно будет пересечь в 22 пропускных пунктах, где будут проходить выборочные проверки.

Позже о восстановлении выборочных проверок на границе со Словакией сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он подчеркнул, что число нелегальных беженцев в Евросоюзе вновь начинает расти. По словам политика, Прага координирует действия с Варшавой. Чешские полицейские будут проводить проверки на всей границе со Словакией. В прошлый раз Чехия вводила проверки на своих рубежах с этой страной 29 сентября 2022 года. Они длились четыре месяца, за это время было задержано 9,6 тыс. нелегальных беженцев.

Во вторник австрийское министерство внутренних дел также заявило о решении ввести пограничный контроль на 10 дней с возможностью продления при необходимости. Вена пошла на такой шаг на фоне опасений, что мигранты из-за усиленного наблюдения на границе с Польшей и Чехией будут искать обходные пути через Австрию. "В последние недели и месяцы во многих европейских странах наблюдается рост числа заявлений на предоставление убежища, а также задержаний. Только в Словакии число задержаний увеличилось более чем на 900% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Германии - на 80%, во Франции - на 40%, в Испании - на 47%", - отметили в ведомстве.