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    Австрия частично приостановит участие в Шенгене

    Каждая страна должна контролировать свои границы

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Австрия возвращает пограничный контроль, тем самым частично приостанавливая свое участие в Шенгенском соглашении. Об этом в интервью газете Österreich сообщил федеральный канцлер Вернер Файман, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

    «Теперь на [нашей] границе потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Если Евросоюзу не удается обеспечить безопасность внешних границ, то выполнение Шенгенского соглашения в целом ставится под вопрос. В этом случае каждая страна должна контролировать свои границы», — заявил глава австрийского правительства.

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