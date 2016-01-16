Австрия частично приостановит участие в Шенгене

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Австрия возвращает пограничный контроль, тем самым частично приостанавливая свое участие в Шенгенском соглашении. Об этом в интервью газете Österreich сообщил федеральный канцлер Вернер Файман, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

«Теперь на [нашей] границе потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Если Евросоюзу не удается обеспечить безопасность внешних границ, то выполнение Шенгенского соглашения в целом ставится под вопрос. В этом случае каждая страна должна контролировать свои границы», — заявил глава австрийского правительства.