    Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 лет

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 23:52
    Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 лет

    Австралийское правительство приняло решение о включении стриминговой платформы Twitch в число платформ, которые подпадают под закон о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет.

    Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

    "Наш закон просто направлен на то, чтобы предоставить австралийским детям отсрочку от навязчивого воздействия [подобных] платформ", - заявил представитель главы Министерства связи Аника Уэллс.

    По информации ABC, список платформ, доступ к которым планируется запретить подросткам младше 16 лет, включает в себя Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick, а также с недавнего времени Twitch.

