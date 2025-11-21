Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 лет

Австралийское правительство приняло решение о включении стриминговой платформы Twitch в число платформ, которые подпадают под закон о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет.

Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

"Наш закон просто направлен на то, чтобы предоставить австралийским детям отсрочку от навязчивого воздействия [подобных] платформ", - заявил представитель главы Министерства связи Аника Уэллс.

По информации ABC, список платформ, доступ к которым планируется запретить подросткам младше 16 лет, включает в себя Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick, а также с недавнего времени Twitch.