Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 лет
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 23:52
Австралийское правительство приняло решение о включении стриминговой платформы Twitch в число платформ, которые подпадают под закон о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет.
Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация ABC.
"Наш закон просто направлен на то, чтобы предоставить австралийским детям отсрочку от навязчивого воздействия [подобных] платформ", - заявил представитель главы Министерства связи Аника Уэллс.
По информации ABC, список платформ, доступ к которым планируется запретить подросткам младше 16 лет, включает в себя Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick, а также с недавнего времени Twitch.
Последние новости
23:54
Фото
Видео
Установлены личности погибших при пожаре в жилом доме в Ясамале - ОБНОВЛЕНО-8Происшествия
23:52
Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 летДругие страны
23:35
Фото
В Ясамале на месте пожара создан оперативный штабПроисшествия
23:15
Reuters: Работа над "Золотым куполом" США была задержана на фоне шатдаунаДругие страны
23:00
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме в ЯсамалеПроисшествия
22:32
Фото
В Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарностиИндивидуальные
21:46
Лейла Алиева и Арзу Алиева навестили семью Панджали Теймурова в АстареВнутренняя политика
21:11
Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном КавказеВ регионе
21:09
Фото