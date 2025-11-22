Avstraliya 16 yaşdan kiçik vətəndaşlara "Twitch"i qadağan edəcək
Avstraliya hökuməti 16 yaşdan kiçik vətəndaşların sosial mediaya çıxışını yasaqlayan qanunvericiliyin platformalar siyahısına "Twitch" yayım platformasını əlavə etmək qərarına gəlib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABC yayım şirkəti məlumat yayıb.
"Qanunvericiliyimiz sadəcə olaraq Avstraliya uşaqlarına (bu cür) platformaların müdaxilə təsirindən azad olmaq imkanı vermək üçün nəzərdə tutulub", - Rabitə Nazirliyinin nümayəndəsi Anika Uells bildirib.
ABC-nin məlumatına görə, 16 yaşdan kiçik vətəndaşlar üçün qadağan ediləcək platformaların siyahısına feysbuk, instaqram, "Threads", "Snapchat", "TikTok", "X", yutub, "Reddit", "Kick" və ən son olaraq "Twitch" daxildir.
