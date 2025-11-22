İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Avstraliya 16 yaşdan kiçik vətəndaşlara "Twitch"i qadağan edəcək

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 03:26
    Avstraliya 16 yaşdan kiçik vətəndaşlara Twitchi qadağan edəcək

    Avstraliya hökuməti 16 yaşdan kiçik vətəndaşların sosial mediaya çıxışını yasaqlayan qanunvericiliyin platformalar siyahısına "Twitch" yayım platformasını əlavə etmək qərarına gəlib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABC yayım şirkəti məlumat yayıb.

    "Qanunvericiliyimiz sadəcə olaraq Avstraliya uşaqlarına (bu cür) platformaların müdaxilə təsirindən azad olmaq imkanı vermək üçün nəzərdə tutulub", - Rabitə Nazirliyinin nümayəndəsi Anika Uells bildirib.

    ABC-nin məlumatına görə, 16 yaşdan kiçik vətəndaşlar üçün qadağan ediləcək platformaların siyahısına feysbuk, instaqram, "Threads", "Snapchat", "TikTok", "X", yutub, "Reddit", "Kick" və ən son olaraq "Twitch" daxildir.

    Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 лет

