    Австралия закупила 100 млн литров дизтоплива из Брунея и Южной Кореи

    • 16 апреля, 2026
    • 10:11
    Австралия закупила 100 млн литров дизтоплива из Брунея и Южной Кореи

    Правительство Австралии осуществляет закупки топлива в Брунее и Южной Корее.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на заявление премьера страны Энтони Албанезе.

    Отмечается, что таким образом правительство стремится обеспечить дополнительные поставки 100 млн литров дизельного топлива для повышения энергетической безопасности страны в условиях глобального дефицита.

    "Правительство обеспечило поставку еще 100 миллионов литров дизельного топлива из двух источников. Один из них - Бруней, где я вчера побывал, а второй - Южная Корея", - сказал он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

