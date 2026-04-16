Австралия закупила 100 млн литров дизтоплива из Брунея и Южной Кореи

Правительство Австралии осуществляет закупки топлива в Брунее и Южной Корее.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на заявление премьера страны Энтони Албанезе.

Отмечается, что таким образом правительство стремится обеспечить дополнительные поставки 100 млн литров дизельного топлива для повышения энергетической безопасности страны в условиях глобального дефицита.

"Правительство обеспечило поставку еще 100 миллионов литров дизельного топлива из двух источников. Один из них - Бруней, где я вчера побывал, а второй - Южная Корея", - сказал он.

