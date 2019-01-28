Австралия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Австралия признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Австралии.

«Австралия признает и поддерживает спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо во вступлении в должность временного президента в соответствии с конституцией Венесуэлы и до тех пор, пока не будут проведены выборы», – говорится в заявлении МИД.

Канберра также призвала к «переходу к демократии в Венесуэле как можно скорее».

Ранее Биньямин Нетаньяху признал Хуана Гуайдо руководителем Венесуэлы.