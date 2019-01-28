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    Австралия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

    Австралия признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Австралия признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Австралии.

    «Австралия признает и поддерживает спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо во вступлении в должность временного президента в соответствии с конституцией Венесуэлы и до тех пор, пока не будут проведены выборы», – говорится в заявлении МИД.

    Канберра также призвала к «переходу к демократии в Венесуэле как можно скорее».

    Ранее Биньямин Нетаньяху признал Хуана Гуайдо руководителем Венесуэлы.

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