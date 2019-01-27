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    Биньямин Нетаньяху признал Хуана Гуаидо руководителем Венесуэлы

    Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и Европы и признаёт новое руководство Венесуэлы

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал Хуана Гуаидо руководителем Венесуэлы.

    Как передаёт Report, об этом глава правительства Израиля написал на своей странице в Twitter.

    «Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и Европы и признаёт новое руководство Венесуэлы», – написал Нетаньяху.

    Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов признать власть Гуаидо в Венесуэле.

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