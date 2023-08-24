Австралия и Индонезия проведут совместные учения на острове Ява

Военнослужащие австралийских вооруженных сил примут участие в учениях, проводимых Министерством обороны Индонезии, в начале сентября.

Военнослужащие австралийских вооруженных сил примут участие в учениях, проводимых министерством обороны Индонезии, в начале сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба австралийского оборонного ведомства.

В учениях Super Garuda Shield, которые пройдут на востоке острова Ява, примут участие более 120 военнослужащих ВС Австралии.

"Также Канберра направит подразделение танков M1A1 Abrams, пехотный взвод, а также ряд бронированных машин, грузовиков и эвакуационных автомобилей", - сообщили в ведомстве.