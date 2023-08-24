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Австралия и Индонезия проведут совместные учения на острове Ява

Австралия и Индонезия проведут совместные учения на острове Ява Военнослужащие австралийских вооруженных сил примут участие в учениях, проводимых Министерством обороны Индонезии, в начале сентября.
Другие страны
24 августа 2023 г. 09:50
Австралия и Индонезия проведут совместные учения на острове Ява

Военнослужащие австралийских вооруженных сил примут участие в учениях, проводимых министерством обороны Индонезии, в начале сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба австралийского оборонного ведомства.

В учениях Super Garuda Shield, которые пройдут на востоке острова Ява, примут участие более 120 военнослужащих ВС Австралии.

"Также Канберра направит подразделение танков M1A1 Abrams, пехотный взвод, а также ряд бронированных машин, грузовиков и эвакуационных автомобилей", - сообщили в ведомстве.

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Версия на английском языке Australia, Indonesia to hold joint drills in Java

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