Авиаудар Израиля по югу Ливана унес жизнь одного человека

В результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ливанскому городу Ханауйя один человек погиб, еще один получил ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на ливанские СМИ.

Отмечается, что в результате ударов ЦАХАЛ были повреждены некоторые жилые кварталы в южных городах Ливана.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, 8 апреля нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.