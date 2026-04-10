    Авиаудар Израиля по югу Ливана унес жизнь одного человека

    В результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ливанскому городу Ханауйя один человек погиб, еще один получил ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на ливанские СМИ.

    Отмечается, что в результате ударов ЦАХАЛ были повреждены некоторые жилые кварталы в южных городах Ливана.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, 8 апреля нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары Израиля по Ливану Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ливан Израиль
    İsrail Livana zərbə endirib, ölən və yaralanan var

    12:24

    Токаев: Выборы в Курултай Казахстана назначены на август

    12:23

    Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%

    12:18

    Глава представительства: АБР может поддержать Азербайджан в развитии трансграничной инфраструктуры

    12:14

    В порту Антверпена произошел разлив нефти

    12:13

    Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреля

    12:11

    В Азербайджане с начала года выдано около 30 охранных ордеров по фактам домашнего насилия

    12:07

    Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасности

    12:06
    Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"

    12:03

    Амра Сабик Эль-Райесс призвала к широкому внедрению ИИ в школах и университетах

