Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" вошел в Индийский океан на пути к Ирану

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на фоне ситуации в Иране во вторник, 20 января, вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ресурса Marine Traffic.

Авианосец в сопровождении эсминцев USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, завершил проход через Малаккский пролив из Южно-Китайского моря в Индийский океан.

Корабельная группировка ВМС США идет в западном направлении.

На авианосце USS Abraham Lincoln размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C.

О переброске корабля на Ближний Восток ранее сообщал телеканал Al-Jazeera. Это, как указывало СМИ, демонстрирует готовность Пентагона усилить присутствие в регионе и восстановить морской баланс, который необходим для потенциальных операций против Ирана.