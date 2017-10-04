Авиакомпания Qatar Airways обвинила пассажира в оскорблении религиозных чувств мусульман

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Пассажира самолета национальной авиакомпании Катара могут посадить в тюрьму за то, что он нацарапал на подлокотнике своего кресла фразу, которая оскорбляет религиозные чувства мусульман, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Пассажир самолета авиакомпании Qatar Airways 36-летний Джозеф Бреслин летел бизнес-классом в Лондон. В полете ему не понравилось обслуживание на борту самолета, кроме того он устал от перелета, и все это подвигло его написать на подлокотнике своего кресла оскорбительную фразу.
После приземления самолета Д.Бреслин написал те же слова на салфетке и бросил ее между двумя пассажирами самолета в мусульманских платках.
Произошло это 8 июля, тогда же мужчина был задержан.
Мужчина признал свою вину, но был отпущен под залог до вынесения приговора 31 октября.
При этом судья не исключил, что мужчине может грозить тюремный срок.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook