Авиакомпания Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных 28 тыс. клиентов

Одна из крупнейших в Японии авиакомпаний Japan Airlines (JAL) сообщила о возможной утечке персональных данных около 28 тыс. клиентов в результате взлома системы бронирования услуги доставки багажа в день прилета.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что несанкционированный доступ в систему был зафиксирован с вечера 8 февраля до раннего утра 9 февраля.

"Утром 9 февраля сотрудники обнаружили сбой в работе системы, после чего функция бронирования была немедленно приостановлена", - уточняется в сообщении.

В результате взлома могли быть украдены персональные данные клиентов, которые воспользовались услугой в период с 10 июля 2024 года. В частности, злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам электронной почты, номерам телефонов, номерам участников программы лояльности JAL Mileage Bank, а также сведениям о рейсах и доставке багажа, включая аэропорты вылета и прилета, отели назначения и стоимость услуги.