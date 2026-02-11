Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Авиакомпания Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных 28 тыс. клиентов

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 10:26
    Авиакомпания Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных 28 тыс. клиентов

    Одна из крупнейших в Японии авиакомпаний Japan Airlines (JAL) сообщила о возможной утечке персональных данных около 28 тыс. клиентов в результате взлома системы бронирования услуги доставки багажа в день прилета.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление компании.

    Отмечается, что несанкционированный доступ в систему был зафиксирован с вечера 8 февраля до раннего утра 9 февраля.

    "Утром 9 февраля сотрудники обнаружили сбой в работе системы, после чего функция бронирования была немедленно приостановлена", - уточняется в сообщении.

    В результате взлома могли быть украдены персональные данные клиентов, которые воспользовались услугой в период с 10 июля 2024 года. В частности, злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам электронной почты, номерам телефонов, номерам участников программы лояльности JAL Mileage Bank, а также сведениям о рейсах и доставке багажа, включая аэропорты вылета и прилета, отели назначения и стоимость услуги.

    Ты - Король

    Последние новости

    10:34

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    10:34

    Начиная с сегодняшнего дня осадки прекратятся, температура повысится

    Экология
    10:28

    EIA понизило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Энергетика
    10:26

    Авиакомпания Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных 28 тыс. клиентов

    Другие страны
    10:13

    Премьер Канады отложил поездку в Мюнхен из-за стрельбы в школе

    Другие страны
    10:03
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил в Эр-Рияде перспективы развития сотрудничества с рядом стран

    Армия
    09:56

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:44
    Фото

    Вице-президент США с супругой посетили Аллею шехидов

    Внешняя политика
    09:35

    Цена золота выросла благодаря снижению доходности гособлигаций США

    Финансы
    Лента новостей