    Авиакомпании устранили уязвимость Airbus A320, связанную с солнечным излучением

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 09:08
    Авиакомпании устранили уязвимость Airbus A320, связанную с солнечным излучением

    Авиакомпании по всему миру нашли способ оперативно устранить уязвимость на самолетах Airbus A320, которая была связана с воздействием солнечного излучения.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и источники, знакомые с ситуацией.

    По данным Airbus, сбой затронул часть программного обеспечения, отвечающую за расчет высоты. На больших высотах интенсивное солнечное излучение могло искажать данные, что стало причиной массовых задержек и отмен рейсов. Под действие проблемы попали около 6 тыс. самолетов семейства A320. Система управления лайнерами fly-by-electronic работает без прямой механической связи между органами управления и компонентами, отвечающими за полет. Все действия пилота проходят через компьютер.

    Менее чем через сутки после публикации экстренной директивы Airbus и Европейского агентства по безопасности полетов крупнейшие эксплуатанты A320 - American Airlines, IndiGo и easyJet - вернулись к предыдущей версии программного обеспечения, что позволило быстро стабилизировать работу авиафлотов.

    American Airlines сообщила, что ее техническая команда работала всю ночь и добилась прогресса: обслуживание по-прежнему потребуется лишь четырем из 209 затронутых самолетов. По оценке источников, возвращение к прежней версии ПО занимает 2–3 часа, однако до 1 тыс. старых самолетов могут нуждаться в полноценной модернизации оборудования. На время ремонта такие машины придется временно вывести из эксплуатации.

    Перевозчикам, эксплуатирующим A320, приходилось исправлять ситуацию до выполнения следующего рейса, чтобы избежать серьезных сбоев в расписании. Особенно сложно это было в США, где в период Дня благодарения спрос на перелеты достиг рекордов, пишет агентство. Поэтому эксплуатанты около 1,6 тыс. самолетов этой серии старались завершить работы максимально быстро.

    Лента новостей