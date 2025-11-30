KİV: Aviaşirkətlər "Airbus" təyyarələrindəki problemləri aradan qaldırıblar
Dünyanın hər yerindən hava yolları "Airbus A320" təyyarələrində Günəş radiasiyasına məruz qalma ilə bağlı zəifliyi tez bir zamanda aradan qaldırmağın bir yolunu tapıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bloomberg" aviaşirkətlərə və vəziyyətdən xəbərdar olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb. "Airbus" şirkətinin məlumatına görə, nasazlıq hündürlüyün hesablanmasına cavabdeh olan proqram təminatının bir hissəsinə təsir edib.
Yüksək hündürlüklərdə intensiv Günəş radiasiyası məlumatları təhrif edə bilər və geniş yayılmış uçuş gecikmələrinə, ləğvinə səbəb ola bilər.
Təxminən 6000 A320 ailə təyyarəsi problemdən təsirlənib. Təyyarənin elektron idarəetmə sistemi idarəetmə və uçuşa nəzarət komponentləri arasında birbaşa mexaniki əlaqə olmadan işləyir. Bütün pilot hərəkətlər kompüter vasitəsilə həyata keçirilir.
"Airbus" və Avropa Aviasiya Təhlükəsizliyi Agentliyinin fövqəladə göstəriş verməsindən 24 saat keçməmiş, "A320"nin ən böyük operatorları - "American Airlines", "IndiGo" və "easyJet" - donanmalarını tez bir zamanda sabitləşdirməyə imkan verən əvvəlki proqram versiyasına qayıdıblar. "American Airlines" bildirib ki, texniki komandası bir gecədə işləyib və irəliləyiş əldə edib: təsirə məruz qalan 209 təyyarədən yalnız dördü hələ də texniki xidmət tələb edəcək.
Mənbələrin hesablamalarına görə, proqram təminatının əvvəlki versiyasına qayıtmaq 2-3 saat çəkir, lakin minə qədər köhnə təyyarə üçün avadanlıqların tam təkmilləşdirilməsi tələb oluna bilər. Təmir zamanı bu təyyarələr müvəqqəti olaraq istismardan çıxarılmalı olacaq.