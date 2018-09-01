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    Атомная подводная лодка США вошла в порт Гибралтара

    © U.S. Navy / Heather Judkins

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Американская атомная подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс» типа «Лос-Анджелес», вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара, передает Report со ссылкой на RT.

    Как сообщает издание Gibraltar Chronicle, подлодку заметили в районе порта в четверг, 30 августа.

    В газете отмечают, что, по словам свидетелей, к субмарине попытался приблизиться катер испанской таможни, но гибралтарская полиция его остановила.

    Британские вооружённые силы, дислоцированные в Гибралтаре, в своём аккаунте в Twitter подтвердили, что заход подводной лодки США был запланирован.

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