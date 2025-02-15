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Associated Press обвинил Белый дом в нарушении Конституции

Associated Press обвинил Белый дом в нарушении Конституции Журналисты агентства Associated Press (АР) заявили, что администрация США нарушает Конституцию, препятствуя свободной публикации мнений.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 11:22
Associated Press обвинил Белый дом в нарушении Конституции

Журналисты агентства Associated Press (АР) заявили, что администрация США нарушает Конституцию, препятствуя свободной публикации мнений.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Поводом послужил тот факт, что сотрудники Белого дома не пустили аккредитованного репортера и фотографа AP на самолет президента США Дональда Трампа. Причиной отказа было названо нежелание агентства называть Мексиканский залив Заливом Америки.

"Журналисты считают действия администрации нарушением первой поправки к Конституции США, то есть попыткой правительства диктовать, что должна публиковать новостная компания под угрозой возмездия", - говорится в публикации AP.

Ранее администрация заблокировала освещение корреспондентами Associated Press событий в Белом доме на этой неделе, включая пресс-конференцию с лидером Индии и общение Трампа с журналистами в Овальном кабинете, обвинив агентство в "приверженности новостной службы дезинформации". Журналисты AP называют это утверждение полностью ложным.

Администрация США переименовала Мексиканский залив в Залив Америки во исполнение указа Трампа, о чем официально объявило американское министерство внутренних дел.

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