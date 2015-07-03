Ассанж попросил политическое убежище во Франции

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж написал открытое письмо на имя президента Франции Франсуа Олланда с просьбой предоставить ему политическое убежище в этой стране. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, обращение опубликовано на сайте французской газеты Le Monde в пятницу, 3 июля, в день рождения Ассанжа.

Ранее о возможности предоставить политическое убежище Ассанжу и бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену сообщила министр юстиции Франции Кристиан Тобира, однако премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что данный вопрос не стоит на повестке дня.



Д. Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США.