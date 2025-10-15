Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    ASPI: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUS

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 05:15
    ASPI: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUS

    Канберра может столкнуться с конфликтом в регионе задолго до поставки первых атомных подводных лодок в рамках соглашения AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США) и должна освоить нетрадиционные методы противодействия потенциальному противнику.

    Как передает Report, такое мнение выразил в распространенном докладе Австралийский институт стратегической политики (ASPI).

    Согласно оценке экспертов ASPI, страна уже входит в период "высоких стратегических рисков" и у нее "нет достаточной огневой мощи для противодействия потенциальному противнику". "Приобретение атомных подводных лодок в рамках соглашений альянса AUKUS не имеет отношения к проблемам, с которыми Австралия столкнется в ближайшие несколько лет. Американские субмарины класса Virginia будут поставлены не ранее 2032 года, а специально построенные SSN-AUKUS не поступят до начала 2040-х годов. По сути, мы пытаемся решить проблему 2027 года за счет того, что будет только в 2032 году", - отмечается в докладе.

    Вместо опоры на "привычные гарантии безопасности", такие как альянсы с могущественными друзьями, эксперты предлагают Канберре перейти к "нетрадиционным способам сдерживания возможной вооруженной агрессии потенциального противника". "Эти методы выходят за рамки обычных военных действий и направлены на уязвимые места противника, оказывая влияние на население. Это могут быть партизанские действия и специальные операции, в том числе в киберпространстве, пропаганда и подрывная деятельность", - указывают в ASPI.

