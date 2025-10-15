ASSİ: Avstraliyaya AUKUS alyansının sualtı qayıqları çatdırılana qədər regionda münaqişə təhlükəsi var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    • 15 oktyabr, 2025
    • 05:46
    Rəsmi Kanberra AUKUS müqaviləsi (Avstraliya, Böyük Britaniya və ABŞ hərbi ittifaqı) çərçivəsində ilk atom sualtı qayıqlarının tədarükündən xeyli əvvəl regionda münaqişə ilə üzləşə bilər və potensial düşmənlə mübarizə üçün qeyri-ənənəvi metodları mənimsəməlidir.

    "Report"un məlumatına görə, bu fikir Avstraliya Strateji Siyasət İnstitutu (ASSİ) tərəfindən hazırlanan hesabatda yer alıb.

    ASSİ ekspertlərinin qiymətləndirməsinə görə, ölkə artıq "yüksək strateji risklər" dövrünə daxil olub və potensial düşmənə qarşı mübarizə üçün kifayət qədər atəş gücünə malik deyil.

    "AUKUS ittifaqı müqavilələri çərçivəsində atom sualtı qayıqlarının əldə edilməsi Avstraliyanın növbəti bir neçə ildə üzləşəcəyi problemlərə aid deyil. "Virginia" sinifli Amerika sualtı qayıqları 2032-ci ildən tez çatdırılmayacaq, xüsusi tikilmiş "SSN-AUKUS" isə 2040-cı illərin əvvəlinə qədər gəlməyəcək. Əslində, biz 2027-ci ilin problemini yalnız 2032-ci ildə olacaq bir şeylə həll etməyə çalışırıq", - hesabatda qeyd edilib.

    Güclü dostlarla ittifaqlar kimi "ənənəvi təhlükəsizlik zəmanətləri"nə güvənmək əvəzinə, ekspertlər Kanberranın "potensial düşmənin mümkün silahlı təcavüzünün qarşısını almaq üçün qeyri-ənənəvi üsullara" keçməsini təklif edirlər.

    "Bu metodlar adi hərbi əməliyyatlardan kənara çıxır və düşmənin zəif nöqtələrinə yönəlib, əhaliyə təsir göstərir. Bunlar partizan fəaliyyəti və xüsusi əməliyyatlar, o cümlədən kiber məkanda təbliğat və təxribat fəaliyyəti ola bilər", - hesabatda qeyd edilib.

