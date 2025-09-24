Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 22:12
    Аш-Шараа: Сирия заинтересована в дипломатическом урегулировании с Израилем

    Сирия привержена соглашению о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенному в 1974 году, и использует дипломатические средства для преодоления разногласий с еврейским государством.

    Как передает Report, об этом заявил президент арабской республики Ахмед аш-Шараа, выступая с трибуны 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Угрозы со стороны Израиля в адрес Сирии не прекращаются с 8 декабря прошлого года, когда был отстранен от власти прежний режим, - указал политик. - Израиль воспользовался переходным периодом в Дамаске и подверг регион риску новых конфликтов, но мы не хотим войны и используем диалог и дипломатию для преодоления возникшего кризиса".

    Аш-Шараа обратил внимание на то, что агрессивная политика соседней страны противоречит позиции, занятой международным сообществом по отношению к новой администрации в Дамаске.

    Ахмад аш-Шараа Сирия и Израиль Генассамблея ООН
