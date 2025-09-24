Əş-Şaraa: Suriya İsraillə diplomatik nizamlanmada maraqlıdır
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 22:34
Suriya 1974-cü ildə imzalanmış, İsrail ilə Suriya qüvvələrinin Holan təpələrində ayrılmasını nəzərdə tutan razılaşmaya sadiqdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının tribunasından çıxış edən Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şaraa deyib.
O bildirib ki, yəhudi dövləti ilə fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün diplomatik vasitələrdən istifadə edəcək.
"İsrailin Suriyaya qarşı təhdidləri ötən il dekabrın 8-dən, əvvəlki rejimin hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldığı vaxtdan bəri səngimir. İsrail Dəməşqdə keçid dövründən istifadə edərək regionu yeni münaqişələr riskinə məruz qoydu, lakin biz müharibə istəmirik və mövcud böhranı həll etmək üçün dialoq və diplomatiyadan istifadə edirik", - Suriya lideri qeyd edib.
Son xəbərlər
22:49
Mulino: Panama kanalı ölkəmizin əbədi mülkü olaraq qalacaqDigər ölkələr
22:48
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında iştirak edəcəklərFərdi
22:37
Foto
Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində qadınlar arasında qısa proqram keçirilibFərdi
22:34
Əş-Şaraa: Suriya İsraillə diplomatik nizamlanmada maraqlıdırDigər ölkələr
22:32
İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-2Hadisə
22:25
Foto
Azərbaycan Prezidenti Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
22:15
Foto
Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
22:05
Foto
Ərdoğan Nyu Yorkda Makronla görüşübRegion
22:01
Foto