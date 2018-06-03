Асад выразил намерение посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад выразил намерение совершить официальный визит в КНДР и провести встречу с лидером страны Ким Чен Ыном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Rodong Sinmun.

По ее сведениям, соответствующее заявление Асад сделал во время состоявшейся 30 мая церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии.

"Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном", - приводит газета слова Асада.

Сирийский президент также отметил, что благодаря политике лидера КНДР в последнее время на Корейском полуострове наблюдаются позитивные изменения.

"Правительство Сирии и впредь намерено поддерживать политический курс КНДР", - добавил Асад.