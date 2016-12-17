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    Асад: "Трамп может быть союзником в борьбе против ДАЕШ"

    Если Трамп может действительно действовать против терроризма, я считаю, что он станет нашим естественным союзником

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью телеканалам Россия 24 и НТВ, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может быть "естественным союзником" в том случае, если он будет следовать своему обещанию бороться с террором.

    Как передает Report, если Трамп может "действительно действовать против терроризма, я считаю, что он станет нашим естественным союзником и вашим естественным союзником", - сказал Асад в интервью.

    Но Асад также ставит под сомнение искренность новоизбранного президента и его способность сделать это теперь, когда он победил на выборах.

    "Заявления Трампа были ясны во время его кампании в отношении борьбы с терроризмом, невмешательства в другие государства с целью свержения правительства, поскольку Соединенные Штаты делали это в течение многих десятилетий", - сказал сирийский президент.

    "Это хорошо, но это зависит от желания Трампа продолжать такой подходом, и его способности сделать это", - отметил Асад. 

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