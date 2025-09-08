ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Ас-Сиси: Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 19:23
    Ас-Сиси: Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты

    Наличие права вето в Совете Безопасности ООН не позволяет ему выполнять свои прямые обязанности, в частности урегулировать международные конфликты.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на онлайн-саммите БРИКС. 

    "Право вето - это привилегия, которая со временем превратилась в инструмент, все больше отдаляющий СБ ООН от реальности и делающий его неспособным выполнять свою ключевую функцию, а именно - разрешать конфликты и останавливать войны", - подчеркнул ас-Сиси, текст речи которого распространила его канцелярия. 

    Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edir

    Последние новости

    20:07

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Другие страны
    19:56

    Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестах

    Другие страны
    19:47

    В Ливане в результате израильских атак погибли пять человек

    Другие страны
    19:41

    Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты Израиля

    Другие страны
    19:38

    Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставок

    Энергетика
    19:33

    В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимущества

    Финансы
    19:32

    В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:28

    В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожности

    Происшествия
    19:23

    Ас-Сиси: Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты

    Другие страны
    Лента новостей