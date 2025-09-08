Ас-Сиси: Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 19:23
Наличие права вето в Совете Безопасности ООН не позволяет ему выполнять свои прямые обязанности, в частности урегулировать международные конфликты.
Как передает Report, с таким утверждением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на онлайн-саммите БРИКС.
"Право вето - это привилегия, которая со временем превратилась в инструмент, все больше отдаляющий СБ ООН от реальности и делающий его неспособным выполнять свою ключевую функцию, а именно - разрешать конфликты и останавливать войны", - подчеркнул ас-Сиси, текст речи которого распространила его канцелярия.
Последние новости
20:07
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РоссииДругие страны
19:56
Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестахДругие страны
19:47
В Ливане в результате израильских атак погибли пять человекДругие страны
19:41
Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты ИзраиляДругие страны
19:38
Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставокЭнергетика
19:33
В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимуществаФинансы
19:32
В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:28
В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожностиПроисшествия
19:23