İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edir

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 19:49
    Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edir

    BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququnun olması ona birbaşa vəzifələrini yerinə yetirməyə, xüsusən də beynəlxalq münaqişələrin həllinə imkan vermir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi BRICS-in onlayn sammitində çıxışı zamanı deyib.

    "Veto hüququ zaman keçdikcə BMT Təhlükəsizlik Şurasını reallıqdan getdikcə uzaqlaşdıran və onu öz əsas funksiyasını yerinə yetirmək, yəni münaqişələri həll etmək və müharibələri dayandırmaq iqtidarında olmayan bir alətə çevrilən bir imtiyazdır", - əs-Sisi vurğulayıb.

    Misir Əbdülfəttah əs-Sisi briks BMT TŞ
    Ас-Сиси: Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты

    Son xəbərlər

    20:06

    Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    19:58

    Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRH

    Xarici siyasət
    19:49

    Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edir

    Digər ölkələr
    19:36

    KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcək

    Digər ölkələr
    19:29

    İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    19:20

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıb

    Maliyyə
    19:18

    İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb

    Digər ölkələr
    19:09
    Video

    Bakıda sürücü diqqətsizliyi işıqforun yararsız vəziyyətə düşməsinə səbəb olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti