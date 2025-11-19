Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Артем Некрасов назначен врио министра энергетики Украины

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 20:45
    Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Минэнерго Украины.

    Отмечается, что соответствующее распоряжение было одобрено правительством на заседании в среду.

    "Осознаю всю ответственность перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач - обеспечение стабильной работы энергосистемы, прозрачности процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонта и восстановления поврежденных энергетических объектов", - отметил Некрасов.

    Он добавил, что приложит все усилия, чтобы справиться с вызовами, пока правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового министра.

    Украина Министерство энергетики
    Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək

