Артем Некрасов назначен врио министра энергетики Украины

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Минэнерго Украины.

Отмечается, что соответствующее распоряжение было одобрено правительством на заседании в среду.

"Осознаю всю ответственность перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач - обеспечение стабильной работы энергосистемы, прозрачности процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонта и восстановления поврежденных энергетических объектов", - отметил Некрасов.

Он добавил, что приложит все усилия, чтобы справиться с вызовами, пока правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового министра.